У Нацгвардії підтвердили загибель бійця під Слов'янськом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НГУ.

"Серед військовослужбовців Національної гвардії України є втрати: один військовослужбовець першого резервного батальйону Національної гвардії загинув в бою, двоє поранені", - йдеться у повідомленні.

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Чисельність втрат терористів встановлюється.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков високо оцінив мужність бійців Нацгвардії та пообіцяв, що герої не залишаться без нагороди.