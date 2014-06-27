Радник Путіна назвав Порошенка "нацистом"

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Вони організували військовий переворот в України, вони допомогли нацистам прийти до влади. Нацистський уряд бомбить найбільший регіон в Україні", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи вважає він теж Порошенка нацистом, радник Путіна відповів: "Так, звичайно".

Читайте такожПрезидент Литви публічно порівняла Путіна з Гітлером і СталінимГлазьєв заявив, що вважає Порошенка нелегітимним президентом, тому що у травневих виборах не змогли взяти участь усі виборці та що він не має права підписувати угоду про асоціацію.​

​"Європа намагається змусити Україну підписати цю угоду", - сказав він і додав: "Я думаю, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС європейська громадськість буде ... здивована коли нацистський Франкенштейн, котрий був створений європейськими бюрократами та деякими політиками постукає в двері європейських держав".

Раніше Глазьєв закликав до військового вторгнення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Петро Порошенко підписав економічну частину угоди про асоціацію з Європейським союзом, котра передбачає створення зони вільної торгівлі з 28-ми державами європейської спільноти.

Відмова попереднього президента Віктора Януковича підписати цю угоду у листопаді минулого року привела до найбільш масових акцій протесту в незалежній Україні, результатом яких стала втеча екс-президента до Росії та зміна влади в Україні. ЄС підписав політичну частину угоди про асоціацію у березні цього року.