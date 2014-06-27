Бійцям АТО вдалося захопити у терористів цілий арсенал зброї

Серед українських військових втрат немає. Внаслідок бою терористи втратили 5 бойовиків.

На місці засідки українськими військовослужбовцями були виявлені десятки одиниць стрілецького озброєння, зокрема, автомати, кулемети і гранатомети. Про це повідомляє прес-центр АТО.

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Також протипіхотні міни МОН-90. Ще один напад на колону українських військових терористи здійснили в районі села Крива Лука, неподалік Ямполя. Атака була відбита, а втрати терористів склали 3 людини. У двох випадках терористи покидали місця бою на позашляховиках.