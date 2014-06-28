Гриценко побоюється, що російські диверсанти вийдуть за межі Донбасу

Про це в ефірі програми "Шустер LIVE" на Першому національному телеканалі заявив народний депутат анатолій Гриценко, пише Gazeta.ua.

На переконання політика, план Порошенка щодо врегулювання ситуації на Донбасі був зірваний з першого дня.

"Це сталось відразу, коли за столом переговорів з'явилися, не кажу вже про медведчуків, але Царьов і лідери терористичних організацій, які в розшуку і проти яких порушені кримінальні справи, які віддавали накази збивати наші літаки та вертольоти, після чого сотні людей занинуло", – зазначив Гриценко.

Читайте такожВ Артемівську при обстрілі пасажирського автобуса загинули 2 людей

Нардеп пояснив, що терористи використовують так зване "перемир'я" для того, щоб перепочити й перегрупуватись для нових диверсійних дій, які, на його думку, можуть розповсюдитись за межі Донбасу.

Гриценко також порадив президенту Порошенку не відкладати ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС у Верховній Раді.

"Це наш український вибір. І ніякий Путін, тим паче Путін-агресор, Путін-фашист, який зараз вбиває наших людей, не повинен визначати наше майбутнє", - підкреслив парламентарій.