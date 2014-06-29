Терористи за ніч двічі обстрілювали з мінометів краматорський аеродром - ІC
08:22, 29 червня 2014Політика
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В ніч з 28 на 29 червня бойовиками були обстріляні позиції української армії в зоні проведення антитерористичної операції.
REUTERS
Двічі був обстріляний з мінометів краматорський аеродром. Вогонь вівся з міського кладовища та північної частини Краматорська, повідомляє «Інформаційний Опір».
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Зі стрілецької зброї було обстріляно блок-пост на перетині доріг на Слов'янськ і Красний Лиман.
Також повідомляється, що мінометному обстрілу піддався опорний пункт української армії поблизу прикордонного пункту пропуску «Бірюкове».
Жертв і постраждалих серед українських військовослужбовців немає.
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