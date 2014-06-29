Росія після перекидання терористів і зброї тепер везе до українського кордону "гумдопомогу"

"Сьогодні о 8 ранку колона виїхала з підмосковного Ногінська і відправився в Ростов-на-Дону", - повідомив РІА Новини представник відомства.

За його словами, колона складається з дванадцяти автомобілів МНС Росії. Вона везе гуманітарну допомогу загальною вагою понад 90 тонн. В складі вантажу продукти харчування та засоби гігієни.

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Гуманітарний вантаж планується доставити до кордону між Росією і Україною, далі його передадуть "населенню сусідньої країни", сказав представник МНС.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує не виконувати угоду в частині припинення пропуску осіб та вантажів у тимчасово закритих пунктах пропуску в Луганській і Донецькій областях.

Про це повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Однак, як підкреслили у відомстві, зазначається наступний принцип діяльності прикордонної служби Росії: «бойовиків, які в'їжджають з Росії в Україну, пропускають, не помічаючи, а в зворотному напрямку - знищують». Так, 25 червня, неподалік від села Провалля Свердловського району Луганської області, в безпосередній близькості від лінії кордону російськими прикордонниками була розстріляна «Газель», в якому знаходилися громадяни РФ, які брали участь у бойових діях на території України на боці сепаратистів, зазначили в ДПСУ. (Про обстріл російськими прикордонниками «Газелі» з бойовиками, які поверталися в Росію, заявляли раніше в РНБО. За словами спікера інформцентру РНБО Андрія Лисенка, “ні один з них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було - не відомо").