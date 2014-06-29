Під стінами АП - мітинг, люди вимагають відновити АТО

Командир батальйону "Донбас", який і закликав людей вийти під стіни Адміністрації, попросив присутніх поводитися цивілізовано - нічого не кидати, не бити і не уподібнюватися "москалям".

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Семен Семенченко також попросив тих, хто одягнув балаклави, зняти їх. Виняток зробили хіба що для донецьких, передає Українська правда.

"Зрозумійте, що у них там сім'ї, а для терористів це важіль", - сказав Семенченко.

Інший представник батальйону "Донбас" зачитав звернення до президента України Петра Порошенко від імені українців, в якому викладені вимоги припинити перемир'я, ввести в Україні військовий стан, забезпечити військових необхідною зброєю для знищення терористів, вимагати від країн ЄС і США ввести 3 етап санкцій по відношенню до Росії.

Пізніше, Семенченко додав ще одну вимогу - усунути від переговорного процесу Медведчука, Шуфрича і "інших зрадників".

"Якщо президент і народ будуть діяти разом, його підтримають, а вся ця шваль піде в минуле", - сказав командир батальйону.

Говорячи про переговорників, перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко сказав присутнім, що з боку України офіційним представником був тільки Леонід Кучма.

Що стосується Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича, то вони, за його словами, "посередники, які взяли на себе переговорну функцію".

Мітингувальники віддали свої вимоги Зубку і вирушили на віче на Майдан.