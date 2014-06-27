На Майдані Незалежності у Києві святкують підписання Угоди про асоціацію з ЄС
16:47, 27 червня 2014Політика
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На Майдані Незалежності у Києві відзначають підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
На Майдані святкують / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, навпроти центральної сцени Майдану зібрались близько тисячі осіб. Зі сцени симфонічний оркестр виконав “Оду радості” та Гімн України.
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Активісти роздавали всім охочим блакитні кульки з жовтими зірками, як під виконання “Оди радості” випустили у небо.
Зі сцени виступають журналісти та представники громадянського суспільства, які розпочинали Євромайдан у листопаді 2013 року.
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