На Майдані Незалежності у Києві святкують підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, навпроти центральної сцени Майдану зібрались близько тисячі осіб. Зі сцени симфонічний оркестр виконав “Оду радості” та Гімн України.

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Активісти роздавали всім охочим блакитні кульки з жовтими зірками, як під виконання “Оди радості” випустили у небо.

Зі сцени виступають журналісти та представники громадянського суспільства, які розпочинали Євромайдан у листопаді 2013 року.