Добровольчі батальйони закликають Порошенка припинити перемир'я і запровадити воєнний стан

Про це йдеться у тексті звернення, яке вчора під час мітингу під Адміністрацією Президента передали Петру Порошенку, пише на своїй сторінці у соцмережі командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У звернені патріоти закликають Порошенка визнати, що на території України йде війна і вважають, що намагання окремих європейських політиків нав’язати Україні переговори з терористичними організаціями є "сигнал для українського суспільства". Читайте такожНа Майдані попередили, що сьогоднішнє віче може стати "останньою мирною акцією"

"Від імені народу України, представники добровольчого батальйону "Донбас", батальйонів “Дніпро” та “Айдар”, Рада сотень Майдану, Громадські спільноти Майдану звертаються до Вас з вимогою: припинити перемир'я, запровадити воєнний стан, видати достатню кількість зброї добровольчим батальйонам і дозволити їм здійснити заходи для знищення терористів, виконати свої передвиборчі зобов’язання стосовно соціального забезпечення та страхування життя бійців - учасників антитерористичної операції", - йдеться у зверненні.

Окрім того, добровольчих батальйонів закликають Порошенка вимагати від країн Європейського союзу запровадження третього етапу санкцій проти Російської Федерації.Читайте такожКерівництво АТО не випускає три роти батальйону "Донбас" на Схід - комбат

"Ми, патріоти України, і надалі захищатимемо суверенітет та територіальну цілісність Української держави від зовнішнього агресора і внутрішнього ворога-зрадника", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні у 22:00 спливає строк перемир'я.