Росія може пустити українських прикордонників проконтролювати свої пункти пропуску - заява

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за підсумками чотиристоронньої телефонної розмови Президента України, Канцлера ФРН, президентів Франції та Росії, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

”Особливу увагу було приділено ситуації, що склалася на українських пропускних пунктах «Ізварине», «Довжанський» і«Червонопартизанськ». Президент України наполегливо і неодноразово ставив питання про повернення ситуації під контроль і забезпеченні транспарентності - щоб усі могли переконатися, що через ці пункти пропуску не проходять озброєні люди, бойова техніка, інші заборонені вантажі”, - йдеться в документі.

Читайте такожУ Луганській області терористи поранили трьох прикордонників Повідомляється, що Путін вніс пропозицію про розміщення на цих пропускних пунктах з російського боку представників прикордонної служби України та спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для спільного контролю за кордоном, щоб за таких заходів об`єктивного контролю можна було б зняти будь-які підозри в використанні цих пунктів.

У МЗС РФ розраховують, що найближчим часом почнуться прямі консультації між прикордонниками Росії і України для узгодження параметрів присутності прикордонних спостерігачів від України на російських пунктах пропуску.