Сили АТО знищили табір терористів під Слов'янськом, вбито 250 бойовиків
14:33, 01 липня 2014Політика
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Артилерія 25-ї окремої Дніпропетровської повітряної-десантної бригади розгромила тренувальний табір терористів під Слов'янськом. В результаті чого вбито щонайменше 250 терористів.
Сили АТО знищили базу бойовиків біля Слов'янська / фото @Sloviansk
За словами одного з офіцерів артилерії, на території табору були облаштовані тир, кухня, в яку потрапили снаряди, випущені артилеристами, повідомляє LB.ua.
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«На місці бою, як розвідники доповіли, було знищено понад 250 терористів, дві третини з яких - чеченці, решта - слов'янської зовнішності», - сказав він.
Зараз українська артилерія веде вогонь по супротивнику, який окопався біля Новоолександрівки. «Вчора була там колона, на щастя, вони встигли тільки окопатися в землі, без захисту у вигляді бетонних блоків» - зазначив офіцер.
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