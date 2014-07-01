Сили АТО знищили табір терористів під Слов'янськом, вбито 250 бойовиків

За словами одного з офіцерів артилерії, на території табору були облаштовані тир, кухня, в яку потрапили снаряди, випущені артилеристами, повідомляє LB.ua.

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«На місці бою, як розвідники доповіли, було знищено понад 250 терористів, дві третини з яких - чеченці, решта - слов'янської зовнішності», - сказав він.

Зараз українська артилерія веде вогонь по супротивнику, який окопався біля Новоолександрівки. «Вчора була там колона, на щастя, вони встигли тільки окопатися в землі, без захисту у вигляді бетонних блоків» - зазначив офіцер.