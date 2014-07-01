Компанію Фірташа-Бойка звинувачують у спробах вкрасти з "Нафтогазу" газ на 2 млрд доларів

Про це Чорновол написала у своему блозі, опублікованому на Українській правді.

За даними Чорновол, зараз "Укргазенерго" (компанія Фірташа-Бойка) знову вимагає від "Укртрансгазу" та "Нафтогазу" виконати рішення судів 2012-2013 років, і віддати йому газ, нинішня вартість якого 2 млрд. доларів.

Крім цього "Укргазенерго" почала активізуватися, звертатися до виконавчої служби з вимогою зобов'язати державний "Укртрансгаз" відпустити їм газ.

«Сумно, але злочинці повірили в свої сили після того, коли суд нещодавно випустив на свободу екс-керівника "Нафтогазу" Євгена Бакуліна, арештованого в кримінальні справі, порушеній МВС. Це стало сигналом, що великі гроші, оформлені в хабарі, продовжують бути джерелом влади в Україні», - обурюється Чорновол.

Читайте такожСуд зобов'язав компанії Фірташа повернути 271 млн гривень «Промінвестбанку»«Звісно, свобода Бакуліна коштувала клану Фірташа-Бойка чималих коштів. Проте, там вважають, якщо піти далі і роздіти "Нафтогаз" на 2 млрд. доларів, це покриє витрати на "потрібне" рішення судді у справі Бакуліна і дасть можливість для вирішення проблем Фірташа за кордоном і потужного старту в українській політиці», - вважає журналіст.

«Тому клан Фірташа-Бойка бореться за виконання злочинного рішення суду, що було прийняте в часи злочинної влади», - пояснила вона.

Чорновол також нагадала, що спроби вивести з «Нафтогазу» газ на 2 млрд доларів були здійснені ще рік тому, але організатори не встигли провернути цю справу.

«В минулому році Фірташ намагався вкрасти 2 млрд. доларів з "Нафтогазу". Він все зробив, щоб легалізувати це пограбування, однак до кінця не довів», - нагадує Чорновол.

«Зокрема, він організував букет рішень Господарського суду м. Києва, які зобов'язали "Нафтогаз" "відпустити ТОВ "УкрГазЕнерго" (фірма Фірташа- Бойка) газ вартістю три Камази, заповнені стодоларовими купюрами», - пише журналіст.

Читайте такожКонтролюючі органи перевіряють законність купівлі "вишок Бойка"Чорновіл нагадала, що раніше суд визнав один з договорів поставки газу між "Нафтогазом" та "Укргазенерго" за 2007-рік таким, що "не був виконаний" і зобов'язав НАК повернути фірмі Фірташа-Бойка газ, який вже давно спалили споживачі і за який "Нафтогаз" повністю розрахувався.

Чорновол стверджує, що в неї є податкові накладні, які підтверджують факт сплати за газ.

Але суд прийняв рішення на користь фірми Фірташа, тому що "Нафтогаз" не показав ще кілька папірців – акти прийому-передачі газу.

Як пише Чорновол, «цього вистачило, щоб суд прийняв рішення на користь фірми - посередника від Фірташа».

Але вивести газ тоді все-таки не вдалося через невідомі причини. Чорновол висуває декілька версій того, чому це не вдалося.

«Можливо тому, що злочинна схема обкрадання "Нафтогазу" і держави була оприлюднена в "Українській правді".Можливо ця публікація стала новиною для певних впливових персон. Можливо організатори схеми не врахували інтерес Віктора Януковича (який на той момент вже брав 80% відкату). Можливо "цікавою" новиною та публікація стала для "Газпрому". Адже "Укргазенерго" від початку було дітищем Фірташа та "Газпрому"», - розмірковує Чорновол.

Читайте такожСкандальну «РосУкрЕнерго» ліквідуютьЖурналістка нагадала, що "Укргазенерго" було створено в 2006 році. Приватний "РосУкрЕнерго АГ" (доля Фірташа складала 45%, а Газпрому -50%) та державний "Нафтогаз" (у кожного по 50% акцій) створили цього газового посередника. Підприємство стало постачальником газу найбільш платоспроможним промисловим споживачам, тоді як Нафтогазу залишилися проблемні клієнти з теплокомунальної енергетики та бюджетники.

Посередник поступово згорнув свою роботу в 2008 році із приходом уряду Тимошенко.

«В 2011 році Фірташ "по безпределу" через суд ліквідував акції "Нафтогазу" в "Укргазенерго", щоб не платити дивіденди. Тобто кинув "Нафтогаз". А в 2012 Фірташ вивів "РосУкрЕнерго" з засновників "УкргазЕнерго" і завів замість неї на сто відсотків свою офшорку з Кіпру. Тобто Фірташ кинув "Газпром"», - пише Чорновол.

Журналістка вважає, що «"Газпрому" певно спочатку було байдуже, адже "Укргазенерго" на той момент було напівмертвою структурою».

«А ось коли Фірташ вирішив влити в дохляка газ вартістю 2 млрд. доларів "Газпром" мусив образитися. Адже рішення суду стосувалося об'ємів газу закачаного з Росії в 2007 році, в той час, коли Газпром володів чвертю "Укргазенерго". Звісно "Газпрому" було вигідно, коли Фірташ викинув з акціонерів "Нафтогаз". Проте певно вважав, що тепер він справедливо може вимагати собі половину відчудженного об'єму газу вартістю 1 млрд. доларів», - додала вона.

«Отож виходить, що Фірташ-Бойко "кинули" "Газпром"? А тут почався Майдан...Януковичу стала потрібна підтримка Росії, і певно тому Фірташ-Бойко не змогли обікрасти "Нафтогаз"», - припустила Чорновол.