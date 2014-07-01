МОЗ перевірило Інститут раку: 42 млн грн витратили на обладнання, яке припадає пилом на складі

Позапланова комплексна перевірка Національного інституту раку виявила кричущі порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

Він наголосив, що за час існування інституту було здійснено 11 перевірок цього закладу і з них лише за однією перевіркою зроблено висновки, інші 10 проігноровано і не виправлено зауважень.

За словами міністра, керівництво МОЗ утворило нову позапланову комісію, яка протягом двох тижнів здійснювала перевірку.

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«13 червня 2014 комісія завершила перевірку і уклала відповідну довідку. Виявилося, що Інститут вже протягом 3 місяців є неакредитованим, як заклад охорони здоров’я. Акредитаційний сертифікат закінчився і національний інституту не пройшов акредитації. За 8 спеціальностями, зокрема, таких як хірургічна стоматологія, отоларингологія, кардіологія, дієтологія та деякі інші, інститут здійснював свою діяльність, не маючи на це відповідної ліцензії», - сказав Мусій.

Міністр поінформував, що до сьогодні керівництвом інституту не оформлено право власності як на будівлю самого інституту, як споруду, так і на землю, на якій він розташований.

«Виконавча служба може цю власність просто забрати за борги, які має цей інститут перед позивачем. Завищено вартість проектів реконструкції клінік №2 на 630 тисяч гривень та у клініці хіміотерапевтичного корпусу 979 тисяч гривень. Загалом відшкодування збитків, яким мав би займатися інститут, – понад мільйон 609 тисяч», - сказав Мусій.

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Міністр також розповів, що перевірка виявила, що у 2011 році, за рахунок коштів загального фонду, тобто за бюджетні, НІР придбав високоточне хірургічне обладнання на загальну суму 42 мільйони гривень.

«Однак до сьогодні це обладнання не встановлено. Воно віддане на відповідальне зберігання і пилиться на складах невідомо під які гарантії. Термін встановлення на нього вже закінчився», - сказав Мусій.

За його словами, на момент перевірки встановлено, що у інституті до медичної практики допускали лікарів, які не мали сертифікатів відповідної спеціалізації.

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«Комісія виявила відсутність протоколів лікування онкологічних хворих. Людина, яка відповідає за якість медичної допомоги у Національному інституті раку, старший науковий співробітник науково-дослідного відділення, має освіту за спеціальністю «технологія хлібу, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів». Якість медичної допомоги контролюється людиною без медичної освіти», - зазначив Мусій.

Він також наголосив, що комісія виявила факти порушення температурного зберігання лікарських засобів.

«Холодильний режим (зокрема, у онкогематологічному відділенні) не відповідає необхідному, що ставить під сумнів придатність ліків, які застосовують у НІР. Виявлено ліки термін придатності яких сплив ще 2 роки тому. І вони могли бути застосовані пацієнтам», - сказав Мусій.