ЧС-2006 викликав сплеск продажу сидінь для унітазів

Сидіння для унітазів, розфарбовані в кольори збірної Англії, стали одним з самих ходових товарів невеликого магазина в місті Страуд (графство Глостершир, Великобританія). За словами господині магазина, від старту чемпіонату світу в Німеччині продажі сидінь збільшилися на 500 відсотків.

"Ми продали 80 сидінь і сподіваємося, що до моменту закінчення Чемпіонату світу зуміємо повністю розпродати весь запас цього виду товару, - сказала пані Мєдлі, якій належить магазин. – В усякому разі, я триматиму пальці схрещеними і молитимуся за те, щоб попит не падав", повідомляє Lenta.ru.

Видання підкреслює, що з моменту початку чемпіонату світу в багатьох магазинах збільшилися продажі товарів з футбольною символікою, навіть таких екзотичних, як сумки-холодильники або надувні футбольні ворота. Економісти підрахували, що світова першість принесла економіці Великобританії дохід у 900 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча, як відомо, футбольні баталії проходять на полях Німеччини.