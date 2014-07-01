Уряд вже зараз готовий створити акціонерне товариство під суспільне мовлення - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відкриття конференції "Від державного мовлення до суспільних медіа", повідомляє Медіасапієнс.

Прем'єр-міністр підтвердив готовність уряду працювати над удосконаленням Закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", а також зазначив, що формою власності Національної суспільної телерадіокомпінії України має бути публічне акціонерне товариство.

"Уряд готовий невідкладно приступити до виконання закону про суспільне мовлення. Якщо від уряду необхідна будь-яка допомога, в тому числі і по внесенню змін до закону, по формуванню публічного акціонерного товариства – це є безпосередня відповідальність Кабінету Міністрів", - заявив Яценюк.

Читайте такожУкраїна перебуває в стані економічної, мілітарної, інформаційної війни - ЯценюкНагадаємо, форма власності НСТУ була одним із питань дискусії під час круглого столу "Першочергові дії з впровадження суспільного мовлення в Україні", проведеного "Телекритикою" 11 червня.

"Ми послідовно будемо рухатися далі, щоб в Україні виникло наше з вами суспільне телебачення - телебачення українського суспільства", - додав він.

Нагадаємо, 1-2 липня в Києві відбувається Міжнародна конференція "Від державного мовлення до суспільних медіа", організована Радою Європи, Європейською мовною спілкою та НТКУ.