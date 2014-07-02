Радник Авакова: у вівторок знищено понад тисячу терористів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Шкіряк зазначив, що протягом першого дня поновлення активної фази АТО сили Нацгвардії та ЗСУ перейшли у наступ.

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"Вони звільнили від російських найманців кілька стратегічно важливих міст у Донецькій та Луганській обл, а також відновили контроль над прикордонним пунтктом "Довжанський", - уточнив радник міністра.

За його словами, потужними локальними ударами по базам і позиціям терористів знищено понад тисячу бойовиків.

"Сепаратисти готові складати зброю і намагаються домовитися про "коридор" в РФ або гарантії амністії для тих, хто не скоював важких злочинів", - наголосив Шкіряк.