Всі під'їзди до аеропорту Луганська заміновані - радник Авакова

Про це в ефірі 5 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Gazeta.ua.

"Наші військові все ще утримують луганський аеропорт, але він практично відрізаний від зовнішнього світу терористами", - зазначив Геращенко.

Він запевнив, що українські військовослужбовці будуть захищати аеропорт до останнього патрона.

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"Я впевнений, що наші хлопці не здадуться", - підкреслив радник міністра.

Водночас, Геращенко заявив, що всі під'їзди до цього стратегічного об'єкту заміновані, і "фактично він відрізаний від зовнішнього світу".

"На сьогоднішній день немає можливості приземляти літаки в луганському аеропорту після катастрофи з Іл-76", - зазначив радник глави МВС.