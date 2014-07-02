Порошенко пропонує ВР призначити Гелетея міністром оборони



Як повідомляє прес-служба Глави держави про це він сказав під час зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп Верховної Ради.

В ході зустрічі Глава держави зазначив, що прийняв ряд рішень стосовно системних змін в керівництві силового блоку. На думку Президента, силовий блок в умовах військової операції «потребує посилення та серйозного, комплексного і системного реформування».

«Сьогодні ми потребуємо рішучості та професійності військових для ефективних дій в зоні АТО”, - наголосив Порошенко.

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Президент назвав ключовими проблемами Збройних сил, які сьогодні потребують вирішення, підвищення боєздатності армії та забезпечення її матеріально-технічними ресурсами.

Глава держави зазначив, що, приймаючи рішення щодо кадрових призначень силового блоку, виходив з принципів професійності, рішучості, самовідданості.

Президент України заявив, що буде вносити до Верховної Ради на посаду Міністра оборони кандидатуру генерал-полковника Валерія Гелетея, на посаду керівника Генерального штабу - генерал-лейтенанта Віктора Муженка. Також Глава держави зазначив, що для координації дій та підвищення рівня керованості силовим блоком він призначає першим заступником Глави Адміністрації Президента з цих питань Юрія Косюка.

Також Президент звернув увагу на той факт, що навіть в умовах сьогоднішніх викликів для держави, коли всі сили мають мобілізуватись, фіксуються факти корупційних діянь з боку військових керівників. «Я наполягатиму на очищенні армії від крадіїв та хабарників. Всі корупціонери в погонах мають відповісти перед Законом за свої дії проти народу України», - заявив Порошенко.