МВС посилило охорону Ради у зв'язку з розглядом змін до Конституції України

У забезпеченні заходів безпеки приймають участь добровольчі підрозділи МВС - батальйони міліції - "Золоті ворота", Київ-1, Київ-2, "Миротворець" підрозділи Національної гвардії батальйон "Донбас", військовослужбовці якого після завершення заходу відправляються до зони АТО.

Про йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

"При цьому всі громадяни, які бажають мирно висловити свою позицію, можуть висловити свою думку з будь-якого питання життя держави зібравшись мирно, без зброї і не порушуючи права інших громадян і громадський порядок.", - наголошується в повідомленні МВС.