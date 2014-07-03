МВС посилило охорону Ради у зв'язку з розглядом змін до Конституції України
12:28, 03 липня 2014Політика
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Сьогодні у зв'язку з розглядом змін до Конституції України МВС забезпечує підвищені заходи безпеки на вул.Грушевського, вул.Садовій, площі перед Верховною Радою.
У забезпеченні заходів безпеки приймають участь добровольчі підрозділи МВС - батальйони міліції - "Золоті ворота", Київ-1, Київ-2, "Миротворець" підрозділи Національної гвардії батальйон "Донбас", військовослужбовці якого після завершення заходу відправляються до зони АТО.
Про йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.
"При цьому всі громадяни, які бажають мирно висловити свою позицію, можуть висловити свою думку з будь-якого питання життя держави зібравшись мирно, без зброї і не порушуючи права інших громадян і громадський порядок.", - наголошується в повідомленні МВС.
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