ТСК ВР з розслідування знищення Іл-76 розглядає питання про відповідальність керівництва АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ТСК Олександр Чорноволенко сказав у коментарі журналістам після засідання комісії.

Відповідаючи на питання щодо того, чи буде завтра у ВР представлено проміжний звіт комісії, Чорноволенко зазначив, що його планувалося представити завтра у випадку завершення сесії. Однак, сесію продовжено, відповідно, проміжний звіт, який відразу може бути і заключним, буде представлено на пленарному тижні, що триватиме з 22 по 26 липня.

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”Хоча деякі технічні речі, на жаль, не будуть до кінця висвітлені”, - сказав Чорноволенко.

Він зауважив, що комісія Міністерства оборони, яка розслідує обставини знищення Іл-76, поки не визначала дату відвідування аеропорту Луганська.

”Вони на місці ще не були. Маються на увазі спеціалісти по авіаційним катастрофам”, - додав Чорноволенко.

За його словами, паралельно обставини знищення літака розслідують комісія Міноборони, парламентська ТСК та слідчий Генеральної прокуратури.

Депутат також додав, що на наступне засідання ТСК планується запросити керівника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка.

Чорноволенко також запевнив, що на сьогодні члени комісії вже зібрали достатньо інформації про авіакатастрофу.

”Ми вже повністю уявляємо, як відбулося, що відбулося і що треба зробити, щоб цього більше не було. З політичної точки зору, не військової”, - сказав депутат.

Відповідаючи на питання щодо того, чому не було належної охорони, прикриття літака, і хто віддавав накази щодо польоту, він зазначив, що прізвища вже відомі - це керівництво антитерористичної операції.

”Прикриття могло бути з літаків, але якби це було тільки вдень, бо вночі це безглуздо. Або з вертольотів. Вертольотне прикриття могло було і вночі. Його дійсно не було. Більше того, мала бути зачистка території, але такої великої території просто фізично наші бійці, хто перебував у аеропорту, не могли зробити”, - відзначив голова ТСК і додав, що одне з питань полягає у тому, чи потрібно було узагалі перевозити військових літаками в Луганськ.

Водночас Чорноволенко зауважив, що якби проведено було, зокрема, десантування бійців з парашутами, це було б так само небезпечно, як і посадка літака, адже десантування мало би відбуватися з тієї ж висоти, з якої збили літак.

Стосовно відповідальних осіб, Чорноволенко сказав, що ще не опитано усіх необхідних осіб.

”Ми не допитали трьох головних осіб. Двоє з них зараз були в зоні бойових дій і, відповідно, ми їх не могли викликати. Третій повернувся буквально на днях і мав сьогодні бути у нас на комісії. Він до Вінниці повернувся, бо там базується штаб Повітряних сил”, - сказав Чорноволенко.

Він пояснив, що напередодні у Дніпропетровському аеропорту впав військовий літак Су-25, і цей третій посадовець відбув до Дніпропетровська і попередньо очолив комісію з розслідування цього випадку.

Разом з тим, за словами Чорноволенка, те, що ці особи ”відповідальні за надання команд, не означає, що вони при цьому зробили помилки”.

”Питання, наскільки цей ризик був виправданий з точки зору професійності, загальнолюдської моралі й управлінських рішень. Вони могли віддати це рішення, якщо воно виправдане, то вони не винні в тому, що вони загинули... Якщо ж вони допустили якусь помилку при цьому, бо такі підозри теж є, то тоді так, треба розбиратися”, - сказав Чорноволенко.

Він також додав, що стоїть питання, чи варто замість проведення АТО ввести у двох областях воєнний стан.

Довідка УНІАН. 14 червня близько 1.10 під час посадки в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажа, було 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».