Контррозвідка СБУ: важке озброєння в Україну постачав співробітник ГРУ російського Генштабу

17:27, 04 липня 2014
Політика
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Контррозвідка Служби безпеки України встановила причетність кадрового співробітника ГРУ ГШ ЗС РФ, громадянина РФ Травкіна Валерія Юрійовича до постачання зброї з Росії для бандформувань та найманців у східних регіонах України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними контррозвідки, Травкін разом зі своїм поплічником з ГРУ ГШ ЗС РФ на прізвисько «Грек» організовував постачання з Ростовської області Росії важкого озброєння, використовуючи для цього так звані «коридори» на українсько-російському кордоні.

Читайте такожЦарьов разом з російськими політиками планував анексію Криму та теракти в Україні - СБУВстановлено також, що він, маючи досвід бойових дій у Чечні, готував бойовиків для поповнення терористичних організацій у Луганській області.

Крім того, російський розвідник був одним з організаторів координаційного засідання ватажків терористичних бандформувань «ДНР» та «ЛНР», яке відбулося 24 червня у місті Ростов-на-Дону за участю керівництва спецслужб та урядовців РФ. На цьому засіданні російська сторона закликала до повного підпорядкування терористів, бойовиків та найманців, що орудують на сході України, безпосередньо Міністерству оборони РФ.

Травкін постачав в Україну важке озброєння / СБУ

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