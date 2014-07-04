Контррозвідка СБУ: важке озброєння в Україну постачав співробітник ГРУ російського Генштабу

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними контррозвідки, Травкін разом зі своїм поплічником з ГРУ ГШ ЗС РФ на прізвисько «Грек» організовував постачання з Ростовської області Росії важкого озброєння, використовуючи для цього так звані «коридори» на українсько-російському кордоні.

Читайте такожЦарьов разом з російськими політиками планував анексію Криму та теракти в Україні - СБУВстановлено також, що він, маючи досвід бойових дій у Чечні, готував бойовиків для поповнення терористичних організацій у Луганській області.

Крім того, російський розвідник був одним з організаторів координаційного засідання ватажків терористичних бандформувань «ДНР» та «ЛНР», яке відбулося 24 червня у місті Ростов-на-Дону за участю керівництва спецслужб та урядовців РФ. На цьому засіданні російська сторона закликала до повного підпорядкування терористів, бойовиків та найманців, що орудують на сході України, безпосередньо Міністерству оборони РФ.