Турчинов назвав звільнення Слов’янська переломним моментом у боротьбі з російськими терористами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Верховної Ради.

"Сьогодні настав переломний момент у боротьбі із тероризмом на сході нашої країни. Сепаратисти намагались перетворити Слов'янськ на символ боротьби проти нашої Батьківщини, але саме це місто стане символом перемоги незалежної та єдиної України над російськими найманцями та терористами", - сказав він.Читайте такожУкраїнські військові звільняють міста від терористів та беруть їх під свій контроль

Як повідомляв УНІАН, проросійські сепаратисти за підтримки терористів з РФ захопили владу в Слов'янську у середині квітня.

Сьогодні українські силовики вибили зі Слов'янська велику кількість терористів.

Над Слов'янськом вже піднято Державний Прапор України.

Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що розпочато відновлення роботи соціальних служб та міліції.

Також у Слов’янську розпочинає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.