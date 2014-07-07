За допомогою місцевих мешканців у Слов'янську затримали спільника бойовиків (фото)
12:47, 07 липня 2014Політика
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Сьогодні у Слов'янську військовослужбовці ЗС України вкотре затримали спільника бойовиків.
За допомогою місцевих мешканців у Слов'янську затримали спільника бойовиків (фото)/ Фото: Минобороны
За оперативною інформацією та інформацією отриманою від місцевих мешканців, чоловік безпосередньо перебував на блокпостах та сприяв їхній терористичній діяльності. Читайте такожЗвільнення міст від терористів позитивно впливає на настрої населення - Міноборони
Наразі, особу підозрюваного та ступінь його причетності до диверсійно-підривної та терористичної діяльності встановлюють представники відповідних правоохоронних органів.
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