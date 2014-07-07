За допомогою місцевих мешканців у Слов'янську затримали спільника бойовиків (фото)

За оперативною інформацією та інформацією отриманою від місцевих мешканців, чоловік безпосередньо перебував на блокпостах та сприяв їхній терористичній діяльності. Читайте такожЗвільнення міст від терористів позитивно впливає на настрої населення - Міноборони

Наразі, особу підозрюваного та ступінь його причетності до диверсійно-підривної та терористичної діяльності встановлюють представники відповідних правоохоронних органів.