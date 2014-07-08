У Запоріжжі на проплачений проросійський мітинг прийшли патріоти України - ЗМІ

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У Запоріжжі під стінами міськради проходить пікет. Про нього напередодні в соцмережах заявили учасники проросійських мітингів, повідомляє Голос Запоріжжя.

Як стало відомо "Голосу" з достовірних джерел, замовлення на пікет надійшло від донецьких бойовиків.

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Але там зібралися близько 50 осіб, які підтримують єдність країни. Люди розповідають, що виступають проти збільшення тарифів.

Активісти співають відому пісню про президента Росії Володимира Путіна і кричать: "Слава Україні", "Чемодан, Москва, Росія".

На місці працюють російські журналісти. Вони зустріли гідну відсіч від місцевих жителів. Городяни відмовляються давати інтерв'ю на камеру.