Шепелєва оголосять у міжнародний розшук

Про це Еспресо.TV. повідомив керівник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

«Сьогодні Шепелєва буде оголошено у міжнародний розшук», - сказав Неволя. При цьому він зазначив, що наразі немає підтвердженої інформації щодо точного місця перебування екс-депутата, зокрема, в Росії.

Нагадаємо, 6 липня з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах. За неофіційними даними, на ньому «висить» п’ять вбивств.

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МВС здійснює операцію по розшуку екс-нарлепа. Водночас Генпрокуратура розпочала розслідування його втечі.

Наразі звільнені з посад керівник СІЗО міста Києва та керівник медичної служби міста Києва. Крім того, на час розслідування відсторонені від виконання обов'язків керівники Пенітенціарної служби Києва та України.

За інформацією джерела СБУ, наразі Шепелєв перебуває у Москві або ховається у Північному Кавказі.