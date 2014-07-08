Порошенко хоче переговорів зі "справжніми господарями Донбасу"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що спілкуючись із журналістами під час своєї робочої поїздки до Слов’янська, Глава держави висловив думку, що для відновлення переговорів необхідно розширити коло представництва Донбасу.

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Президент наголосив, що переговори повинні бути "відновлені з справжніми господарями Донбасу: металургами, шахтарями, з людьми, які сьогодні представляють найбільшу силу, але були затиснуті силою зброї".

Президент також підкреслив, що готовий до діалогу з всіма, хто поділяє його бачення мирного плану для Донбасу, "хто готовий сьогодні скласти зброю, скористатися майбутньої амністією, хто готовий до політичного діалогу, щоб обрати нову владу, хто готовий до децентралізації влади, готовий, щоб сьогодні, нарешті, на Донбас прийшов мир".

Разом з тим, говориться в повідомленні, Президент висловив упевненість, що його мирний план буде реалізований. "Немає ніяких сумнівів, що мирний план буде імплементовано. Він знайшов підтримку в усьому світі, він підтриманий у Слов'янську, Дружківці, Костянтинівці і Артемівську. Буде він підтриманий і в Донецьку, і в Луганську", - заявив Президент.

Глава держави повідомив, що найближчим часом будуть продовжені "ефективні дії української армії", йдеться в повідомленні.