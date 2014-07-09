Українські військові знищили дві установки "Град" бойовиків
12:40, 09 липня 2014Політика
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Україські військові у районі Дмитровки знищили дві системи реактивного вогню БМ-21 "Град", які використовували бойовики.
Україські військові знищили два "Гради" бойовиків / http://army.lv/
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook. Читайте такожБойовики з "Граду" обстріляли селище біля Луганська - ІО
"В 11.55 в районі Дмитровки зведена батарея 2С3 окремої механізованої бригади нанесла прицільний артилерійський удар по визначеній позиції бойовиків. Наслідком ефективних дій артилеристів стало знищення двох систем реактивного вогню БМ-21 Град", - йдеться у повідомленні.
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