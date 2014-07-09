Українські військові знищили дві установки "Град" бойовиків

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook. Читайте такожБойовики з "Граду" обстріляли селище біля Луганська - ІО

"В 11.55 в районі Дмитровки зведена батарея 2С3 окремої механізованої бригади нанесла прицільний артилерійський удар по визначеній позиції бойовиків. Наслідком ефективних дій артилеристів стало знищення двох систем реактивного вогню БМ-21 Град", - йдеться у повідомленні.