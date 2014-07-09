На Луганщині терористи вкрали з блокпоста екскаватор

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС Тетяна Погукай, 8 липня о 16.00 на блокпосту, розташованому в районі нафтопереробного заводу в м. Лисичанську, озброєні люди в камуфляжному одязі, забрали екскаватор «New hollаnd» д/н 00868ТВВ компанії «ЛИНИК» для риття окопів у селі Білогоровка Попаснянського району.

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Цей факт зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Довідка УНІАН. Лисичанський нафтопереробний завод - основний переробний актив міжнародного холдингу "ТНК-ВР" в Україні.

Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти на рік.