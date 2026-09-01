Сили оборони уразили місця зберігання і запуску дронів у Донецьку та Криму

Також у Криму уражено вузол зв’язку противника.

31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Зокрема, у Донецьку та Гвардійському ( ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Також зазначається, що у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку противника.

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Крім того, у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів.

"У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника. Серед іншого у Борисівці Бєлгородської області РФ уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора", - йдеться у повідомленні.

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня Сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії.

Зокрема, у дронпорту "Цимбулова" в Орлі було уражено одну з пускових установок та місце зберігання ударних безпілотників.

Крім того, у ніч на 31 серпня в районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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