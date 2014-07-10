Українські піхотинці знищили 2 мінометні розрахунки і фортифікаційні споруди бойовиків
09:51, 10 липня 2014Політика
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У районі Сіверська українські піхотинці знищили 2 мінометні розрахунки фортифікаційні споруди бойовиків.
Українські піхотинці знищили 2 мінометних розрахунки фортифікаційні споруди бойовиків/ Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"У першій годині ночі в ході проведення спеціальних дій в районі Сіверська піхотинці вступили у вогневий контакт з бойовиками . В результаті бою знищено 2 мінометних розрахунки та зруйновані фортифікаційні споруди бойовиків", - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук
В ходів бою було поранено 2 військовослужбовці, пошкоджено 1 танк.
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