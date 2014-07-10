Українські піхотинці знищили 2 мінометні розрахунки і фортифікаційні споруди бойовиків

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"У першій годині ночі в ході проведення спеціальних дій в районі Сіверська піхотинці вступили у вогневий контакт з бойовиками . В результаті бою знищено 2 мінометних розрахунки та зруйновані фортифікаційні споруди бойовиків", - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук

В ходів бою було поранено 2 військовослужбовці, пошкоджено 1 танк.