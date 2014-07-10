У селі під Сніжним від осколкового поранення загинула 79-річна жінка, ще двох поранило
20:41, 10 липня 2014Політика
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В одному з сіл під Сніжним Донецької області від осколкового поранення одна жінка загинула, дві одержали поранення.
с. Степанівка / Google maps
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
До Шахтарського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в центральній міській лікарні Сніжного надана медична допомога жінкам, 76 і 38 років, обидві - жительки села Степанівка. У обох - осколкові поранення.
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Попередня правова кваліфікація - ст. 15 ч. 2 (замах на злочин) і ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У міськвідділі також повідомили, що в тому ж селі від осколкових поранень загинула 79-річна місцева жителька.
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