Український Омбудсман вимагає особистої зустрічі з Надією Савченко
Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Елли Памфілової та Уповноваженого з прав людини у Воронезькій області Тетяни Зражевської з проханням вжити заходів для забезпечення можливості її термінової зустрічі з громадянкою України Надією Савченко.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
«За наявними відомостями, Надія Савченко була насильницьким шляхом вивезена з території нашої країни до Російської Федерації і, таким чином, власне, стала жертвою викрадення з боку іноземної держави», – йдеться у листі українського Омбудсмана.Читайте такожСлідчий комітет РФ: Шанси звільнити Савченко такі ж, як у Порошенка стати президентом США
У прес-службі нагадали, що вчора під час прес-конференції в Києві Лутковська заявила, що ситуація з Надією Савченко наразі виглядає як міжнародний кіднепінг.
Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.
Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.
Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.Читайте такожВ ООН пообіцяли вивчити матеріали про захоплення української льотчиці Савченко
У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.