Український Омбудсман вимагає особистої зустрічі з Надією Савченко

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«За наявними відомостями, Надія Савченко була насильницьким шляхом вивезена з території нашої країни до Російської Федерації і, таким чином, власне, стала жертвою викрадення з боку іноземної держави», – йдеться у листі українського Омбудсмана.Читайте такожСлідчий комітет РФ: Шанси звільнити Савченко такі ж, як у Порошенка стати президентом США

У прес-службі нагадали, що вчора під час прес-конференції в Києві Лутковська заявила, що ситуація з Надією Савченко наразі виглядає як міжнародний кіднепінг.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.Читайте такожВ ООН пообіцяли вивчити матеріали про захоплення української льотчиці Савченко

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.