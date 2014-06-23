Дещиця виступає проти візового режиму з Росією
Колишній в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця виступає проти запровадження візового режиму з Росією.
Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.
«Знаєте, я вважаю, що запровадження візового режиму має чомусь служити, повинна бути якась мета. Якщо наша ціль – зупинити російську агресію, перекидання російських диверсантів і військової техніки через наш кордон, то запровадження візового режиму це питання не вирішить»,- сказав Дещиця.
Читайте такожДещиця підтримав кандидатуру Клімкіна на посаду голови МЗС
Він зазначив, що запровадження візового режиму потребуватиме багато зусиль, часу і додаткових коштів, зокрема прийняття відповідних рішень по різних інстанціях.
За словами Дещиці, Україна лише змарнує час, оскільки в цей період через кордон все одно будуть перекидатися військові.
«Тому запровадження візового режиму – не те, що допоможе нам з викликами, з якими ми сьогодні стикнулись. Треба зупинити постачання російської техніки у східні регіони», - додав Дещиця.