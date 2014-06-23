Дещиця виступає проти візового режиму з Росією

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

«Знаєте, я вважаю, що запровадження візового режиму має чомусь служити, повинна бути якась мета. Якщо наша ціль – зупинити російську агресію, перекидання російських диверсантів і військової техніки через наш кордон, то запровадження візового режиму це питання не вирішить»,- сказав Дещиця.

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Він зазначив, що запровадження візового режиму потребуватиме багато зусиль, часу і додаткових коштів, зокрема прийняття відповідних рішень по різних інстанціях.

За словами Дещиці, Україна лише змарнує час, оскільки в цей період через кордон все одно будуть перекидатися військові.

«Тому запровадження візового режиму – не те, що допоможе нам з викликами, з якими ми сьогодні стикнулись. Треба зупинити постачання російської техніки у східні регіони», - додав Дещиця.

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