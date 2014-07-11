У сім’ях переселенців на Львівщині народжуються переважно хлопчики
З початку березня на Львівщині в сім’ях переселенців з Криму та сходу України народилися 17 дітей, серед них одна двійня. Ще 37 жінок наразі вагітні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Оксана Яковець сьогодні під час інтернет-відеомосту між Львовом і Дніпропетровськом на тему «Переселенці зі сходу: дніпропетровська і львівська формули вирішення проблеми».
Вона також зазначила, що серед новонароджених значно переважають хлопчики.
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„Якщо навесні в нас було більшість породіль з Криму, то на даний час народжують жінки зі східних областей. Останні п’ятеро діток народили жінки з Донецької області”, - розповіла Яковець.
За її словами, у садочках Львівщини було влаштовано 23 дошкільнят, 212 дітей довчалися у загальноосвітніх школах. Крім того, до Львова переїхало 380 студентів, 346 із яких уже перевелися до львівських вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання.
Загалом, з 3 березня – дати, коли на Львівщину приїхали перші переселенці (це були кримчани), вже тимчасово переселилися понад 3300 людей. 672 із них – діти.