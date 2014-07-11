У сім’ях переселенців на Львівщині народжуються переважно хлопчики

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Оксана Яковець сьогодні під час інтернет-відеомосту між Львовом і Дніпропетровськом на тему «Переселенці зі сходу: дніпропетровська і львівська формули вирішення проблеми».

Вона також зазначила, що серед новонароджених значно переважають хлопчики.

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„Якщо навесні в нас було більшість породіль з Криму, то на даний час народжують жінки зі східних областей. Останні п’ятеро діток народили жінки з Донецької області”, - розповіла Яковець.

За її словами, у садочках Львівщини було влаштовано 23 дошкільнят, 212 дітей довчалися у загальноосвітніх школах. Крім того, до Львова переїхало 380 студентів, 346 із яких уже перевелися до львівських вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання.

Загалом, з 3 березня – дати, коли на Львівщину приїхали перші переселенці (це були кримчани), вже тимчасово переселилися понад 3300 людей. 672 із них – діти.