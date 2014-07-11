В.о. мера Слов'янська буде покарано за співпрацію з терористами - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що Самсонов лише де-юре є виконуючим обов'язки мера Слов'янська.

“Ніякого відношення до керування містом він мати не буде. Цей чиновник неодноразово був помічений у зв'язках з терористами та сепаратистами”, - сказав Шкіряк.

Також він додав, що всі посадовці, які в той чи інший спосіб сприяли терористам, будуть відсторонені від своїх посад і покарані.

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Шкярік зазначив, що на даний час легітимним керівником Слов’янська та району є тимчасово виконуючий обов'язки голови Слов'янської РДА Андрій Крищенко, якого призначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ, який були захоплені в середині квітня. Розпочато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у місті починає роботу місія за поданням гуманітарної допомоги що всім, хто її потребує. Відновлюється робота банківської системи.