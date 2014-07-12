Сили АТО вибили бойовиків з-під Луганська
В зоні АТО тривають активні дії.
Сили антитерористичної операції повністю контролюють населені пункти поблизу Луганська.
З такою заявою виступив керівник групи інформування з АТО Владислав Селезньов, передає ТСН.ua.
За його даними, в зоні АТО тривають активні дії.
Зокрема, підрозділи Національної гвардії України завершили перевірку Сіверська і низки населених пунктів поблизу Луганська, взявши їх під повний контроль.
"Ці заходи забезпечують безпеку мирних жителів регіону, створюють передумови для швидкого відновлення конституційного ладу і правопорядку в певних районах на Сході України", - сказав керівник групи інформування з АТО.
Читайте такожУ Луганську область заїхала велика колона бронетехніки під прапорами РФ - очевидці
Крім того, Селезньов додав, що в Донецьку встановлюють нові блокпости.