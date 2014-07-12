Сили АТО вибили бойовиків з-під Луганська

Сили антитерористичної операції повністю контролюють населені пункти поблизу Луганська.

З такою заявою виступив керівник групи інформування з АТО Владислав Селезньов, передає ТСН.ua.

За його даними, в зоні АТО тривають активні дії.

Зокрема, підрозділи Національної гвардії України завершили перевірку Сіверська і низки населених пунктів поблизу Луганська, взявши їх під повний контроль.

"Ці заходи забезпечують безпеку мирних жителів регіону, створюють передумови для швидкого відновлення конституційного ладу і правопорядку в певних районах на Сході України", - сказав керівник групи інформування з АТО.

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Крім того, Селезньов додав, що в Донецьку встановлюють нові блокпости.