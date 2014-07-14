Росія змінила формат військової агресії проти України - ІС

Після деякої паузи Кремль змінив формат військової агресії проти України.

Про це повідомляє група "Інформаційний супротив".

Зазначається, що через кордон України з російської території продовжують активно перекидати найманців і важке озброєння.

"Відмінною рисою нинішнього постачання зброї терористам є те, що його істотна частина укомплектована штатними екіпажами та бойовими розрахунками з числа російських військовослужбовців", - пишуть аналітики.

В "ІС" відзначають, що раніше екіпажі укомплектовувалися російськими найманцями, які були на момент вербування військовослужбовцями запасу (частково екіпажі комплектувалися і бойовиками з місцевих жителів, що мають необхідні військово-облікові спеціальності).

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Бойовики, в свою чергу, створюють умови для «пом'якшення» міжнародної реакції на російське вторгнення.

"Зокрема, за погодженням з російською стороною, протягом останнього тижня терористи здійснюють планові артилерійські обстріли території РФ з прикордонних районів України. Це дає можливість Москві заявляти про те, що територію Росії обстрілюють українські Збройні сили", - зазначає група "ІС".

За словами військових експертів, обстріли проводяться з районів, де немає підрозділів сил АТО. Російська сторона реагує на ці обстріли моментально, висловлюючи свої протести та погрози без всяких розслідувань обставин подібних подій.

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Також в ІС відзначають, що російські військові проводять артилерійські обстріли позицій українських силовиків з прикордонних районів РФ. Також вони вторгаються на територію України для проведення окремих акцій і операцій. За даними групи, відволікаючим маневром від операції ЗС РФ на Донбасі стало активне перекидання підрозділів російських військ, починаючи з 30 червня, в прикордонні райони навпроти українських Сумської та Харківської областей, де не ведуться бойові дії.

"На відміну від перекидання російських підрозділів до Ростовської області РФ (навпроти Донецької і Луганської областей України), ця передислокація проводиться демонстративно, без проведення заходів маскування", - пишуть аналітики.

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"Паралельно Росія проводить потужну зовнішньополітичну операцію з активізації тиску на Україну з боку ЄС з метою змусити її припинити активні дії в Донбасі. При цьому «першим ешелоном» російського лобі в ЄС виступає Німеччина", - додають в "ІС".

Аналітики з групи "Інформаційний супротив" вважають, що протистояти задуму Москви може тільки активне продовження АТО на Донбасі (насамперед - з відсіканням сил терористів і російської армії в Луганській і Донецькій областях від держкордону з РФ, створення «буферної зони») і різка реакція міжнародного співтовариства.