У Чернігові судитимуть російського шпигуна

Про це УНІАН повідомила прес-група Управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, Управління СБУ в області завершило розслідування кримінального провадження, відкритого стосовно громадянина Російської Федерації за ч.1 ст. 114 (шпигунство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що іноземець, перебуваючи в Україні під чужим прізвищем, вербував громадян для отримання інформації, що становить державну таємницю.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності громадянин РФ вступив до організації "Антикорупційний комітет України" і використовував видане йому посвідчення для збору даних у сфері економіки, науки і техніки, державної безпеки та охорони правопорядку, які у подальшому готувався передати іноземним розвідорганам.

Зловмисника затримали співробітниками СБУ у березні у м. Чернігові під час одержання ним документації з грифом "таємно". За висновком експерта з питань державної таємниці, зібрана іноземцем інформація належать до відомостей, розголошення яких створює загрозу національним інтересам та безпеці держави.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування під час обшуку помешкання затриманого було виявлено набої калібру 9 мм, набої калібру 7,62 мм, тротилову шашку та карабін "Мосіна" з оптичним прицілом.

Матеріали кримінального провадження із затвердженим обвинувальним актом минулого тижня скеровано до суду.