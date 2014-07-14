У Запоріжжі СБУ ліквідувала банду, створену спецслужбами РФ для здійснення терактів
12:05, 14 липня 2014Політика
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У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність банди, створеної російськими спецслужбами для вчинення терористичних актів з метою дестабілізації ситуації у регіоні за так званим «донбаським сценарієм».
Бандою керував з території РФ уродженець Запоріжжя
Сьогодні вночі співробітники СБУ затримали шістьох учасників банди, які готувалися підірвати офісне приміщення одного з інформаційних агентств у Запоріжжі. У зловмисників вилучено вибуховий пристрій, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ. Ця група також готувала замах на життя місцевого громадського діяча, активіста «Автомайдану».
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СБУ встановила, що злочинною групою керував з території РФ уродженець Запоріжжя з подвійним громадянством, який не приховував, що діє за вказівками російських спецслужб.
Тривають допити та слідчі дії.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
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