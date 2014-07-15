Жан-Клод Юнкер виступив в підтримку українського народу
12:55, 15 липня 2014Політика
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Кандидат на посаду президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що єдиним шляхом України є інтеграція в Європу.
REUTERS
Про це він сказав під час виступу на сесії Європарламенту. "Українці - це європейський народ, і майбутнє України - в Європі", - заявив Жан-Клод Юнкер.
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Як писала ЄвроПравда, сьогодні в Європарламенті будуть голосувати за нового президента Європейської комісії.
27 червня на цю посаду було висунуто представник Європейської народної партії Жан-Клода Юнкера.
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