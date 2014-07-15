СБУ затримала росіянина, який для ФСБ мав збирати інформацію про розташування баз Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, затримали шпигуна 8 липня.

«Затриманий зізнався, що за завданням ФСБ Росії мав зібрати інформацію про місця розташування в Україні військових баз, що використовуються для підготовки спецпідрозділів Національної гвардії України. Зловмисник також мав отримати в Києві зброю, яку повинен був передати на Сумщині особам, що планують виїхати для участі в бойових діях проти сил АТО на територію Луганської області», - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Запоріжжі СБУ ліквідувала банду, створену спецслужбами РФ для здійснення терактів

Також прес-група УСБУ зазначає, що в ході затримання у зловмисника був вилучений пістолет, споряджений бойовими набоями, який він мав реалізувати.

Стосовно затриманого розпочато кримінальне провадження.