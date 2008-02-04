У НУ-НС переконані, що КПУ голосувала за бюджет Тимошенко не просто так

Народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій КАРМАЗІН переконаний, що продаж шести обленерго має бути зупинений до ухвалення програми приватизації.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи методи приватизації обленерго, які пропонує нинішній уряд.

«Я неодноразово звертався до Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО), до Президента з того приводу, щоб спочатку було забезпечено прийняття програми про приватизацію на нинішній час. Адже існує програма тільки на 2000-2002 роки, а сьогодні вже 2008-й. Друге - всі питання, пов’язані з обленерго, треба ввести у законодавче поле. У нас є поняття приватизації. А що таке реприватизація? Що таке націоналізація? Це у нас не визначено законодавчо. Треба це визначити, а потім вирішувати питання, що стосується конкретно обленерго", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він зауважив, що 6 обленерго, які за розпорядженням Кабміну від 16 січня віддають на приватизацію, входять в статутний фонд, в майно Енергетичної компанії України. "Тим самим знищується ця компанія, роль держави у долі цих обленерго зведена до нуля, тому що й так вже контрольні пакети акцій знаходяться у приватних кампаній. Як вони використовують їх, я можу сказати на підставі досвіду Одещини, там до сьогодні у третині міста вимикають електроенергію", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

"Очевидно, що обленерго не справляється зі своїми обов’язками, і очевидно, що все ж треба ставити питання реприватизації, а не взагалі все допродувати. Ми раз і назавжди повинні поставити питання, що робити з такими об’єктами. Це дуже важливо. В цьому і полягає різниця між методами приватизації "по-президентськи" та "по-прем’єрськи". Свого часу Президент зупиняв ЯНУКОВИЧА у питаннях приватизації обленерго. Зараз вже ТИМОШЕНКО форсує події. Я сказав би так: уряд дещо поквапився скинути все це в одну постанову", - наголосив він.

Ю.КАРМАЗІН також впевнений, що існує незаперечна зацікавленість певних фракцій і депутатів у контролі над обленерго. "Я переконаний, що фракція комуністів проголосувала за бюджет не просто так. Очевидно, що існує фактор зацікавленості і, за деякими даними, вони якраз хотіли приватизувати ті обленерго, що зараз виставляються", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 16 січня затвердив список об`єктів приватизації в 2008 році, згідно з яким, зокрема, планується виставити на продаж 6 обленерго.

Водночас Президент України звернувся до прем`єра з листом, в якому висловив думку, що уряд повинен додатково вивчити питання приватизації державних пакетів акцій 6 обленерго.

В.ЮЩЕНКО застерігає від спроб «кишенькових» домовленостей у питаннях продажу обласних енергогенеруючих компаній.

«Перше й найголовніше – я не хотів би, щоб продаж обленерго зв`язувався з тіньовими «кишеньковими» домовленостями певних політичних сил щодо розподілу цих об`єктів конкретним людям», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО сказав, що в нього є сигнали про те, що так звана приватизація обленерго може обійтися Україні «просто роздачею обленерго певним голосам для того, щоб вони в парламенті голосували так, як хтось побажає». Президент зазначив, що його це «насторожує».