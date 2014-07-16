Відео-конференція з сепаратистами не відбулася



Тристороння контактна група закликає сепаратистів без подальших зволікань повернутися до консультацій.

Мова про це йдеться в заяві тристоронньої контактної групи високопоставлених представників України, Російської Федерації та ОБСЄ, які зустрілися в Києві 15 липня, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожМЗС Німеччини анонсувало відеоконференцію з терористами Донбасу

"Тристороння контактна група доклала всіх необхідних зусиль для відновлення консультацій з представниками сепаратистів на сході України.

На жаль, відео-конференція з сепаратистами, яка була запланована на сьогодні з метою узгодження умов проведення наступного раунду консультацій і яка була узгоджена на найвищому міжнародному рівні, не відбулася", - йдеться в заяві.

Читайте такожВ ОБСЄ теж наполягають на переговорах з терористами

Контактна група висловила "серйозне занепокоєння тим, що, починаючи з 27 червня, такі консультації не відбулися". "На думку контактної групи, це вказує на відсутність бажання з боку сепаратистів вести предметні переговори щодо узгодженого сторонами припинення вогню", - зазначається в документі.

У зв'язку з цим контактна група закликала сепаратистів "без подальших зволікань повернутися до консультацій". "Група підкреслює, що стійке припинення вогню вимагатиме наступних принципів, яких необхідно дотримуватися: ОБСЄ підтримала моніторинг і перевірку механізму, який набере чинності одночасно з набранням чинності припинення вогню; здійснення ефективного прикордонного контролю; звільнення всіх заручників; початок інклюзивної діалогу", - йдеться в заяві.

Крім того, контактна група знову висловилася в підтримку мирному плану президента Порошенка та зобов'язанням, викладеним у спільній декларації, прийнятій в Берліні 2 липня 2014 року.

Читайте такожМеркель каже, що її заяву про переговори з терористами неправильно інтерпретували

Зустріч контактної групи відбулася за результатами домовленості, досягнутої в ході телефонної бесіди головуючого в офісі ОБСЄ президента Швейцарії Дідьє Буркхалтера з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і за результатами телефонної конференції між міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, України та голови Адміністрації Президента Російської Федерації.