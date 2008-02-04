У блокуванні ВР зацікавлені радикальна частина ПР і дехто з Банкової?

Більшість політологів відзначають, що блокування роботи Верховної Ради - не в інтересах Партії регіонів, однак не беруться спрогнозувати, коли ПР погодиться конструктивно працювати.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

У Центрі нагадали, що 4 лютого під час зустрічі з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Віктор ЮЩЕНКО закликав фракцію Партії регіонів до конструктивної діяльності.

У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей попросив політичних експертів прокоментувати питання: “Чи припинить Партія регіонів блокування роботи Верховної Ради?”

Зокрема, керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА вважає очевидним, що "блокуванням Верховної Ради Партія регіонів сама загнала себе в глухий кут” і зацікавлена у тому, щоб знайти з нього вихід. На думку експерта, депутати ПР мають інтереси, “які не можна задовольнити, блокуючи трибуну”.

“Думаю, що прагматичне керівництво регіонів саме було б раде розблокувати ситуацію. Але як це зробити, не втративши обличчя (перед своїми виборцям – УНІАН) думаю, що не всі в Партії регіонів це уявляють”, – зазначає експерт.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО погоджується, що продовжувати блокування діяльності Верховної Ради – не в інтересах самої Партії регіонів, “оскільки може йтися про її власні законодавчі потреби”. Водночас він уважає, що однозначну відповідь на питання, чи припинить ПР блокувати парламент, дати дуже складно.

“Відповідь може бути і “так” і “ні”, але мотиваційна частина цієї відповіді може залишатись поза полем публічної поінформованості. Виходячи з об’єктивного інтересу, Партія регіонів може припинити блокування роботи парламенту, але однозначної відповіді дати не можна”, – каже Ю.ЯКИМЕНКО.

Президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ прогнозує, що для виходу з ситуації “буде знайдений алгоритм роботи при якому питання, що стосуються економічного життя, не блокуватимуться, а всі політичні питання порядку денного зустрічатимуть жорстку реакцію опозиції”.

При цьому експерт уважає, що основною причиною таких дій ПР у парламенті став “відомий “лист трьох” до керівництва НАТО щодо ПДЧ, під яким поставив свій підпис голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, не погодивши цей крок із народними депутатами.

“Заявивши про свою системну опозиційність щодо питання НАТО (члени Партії регіонів – УНІАН) стоятимуть до кінця”, – сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає, що криза у ВР спричинена листом щодо ПДЧ, тому її вирішення залежить, на думку експерта, від ухвалення парламентом рішення щодо НАТО.

“Думаю, що там конфлікт щодо того, яка буде формула постанови щодо листа трьох про ПДЧ, оскільки там обговорюється тема вилучення - невилучення певного згадування ЯЦЕНЮКА про те, що треба зробити всі необхідні кроки до прийняття рішення про вступ до НАТО. Партія регіонів хоче вилучити ці слова, а залишити, що рішення приймається після референдуму”, – сказав політолог.

На його думку, шанси знайти компроміс є. Водночас М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ припустив, що “будь-яке формулювання залишає можливість сторонам говорити про те, що вони нібито виконали свої зобов’язання, а насправді жодного компромісу не досягнуто”.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що завтра можливе бодай тимчасове розблокування парламенту, “хоча б для того, щоб дати можливість Президенту звернутись з посланням до Верховної Ради”. Якщо ж цього не відбудеться, то, на думку експерта, перспективи нинішнього складу ВР значно погіршаться.

“Абсолютних гарантій припинення блокування зараз немає, але той факт, що сам Президент вимушений докласти зусиль для того, щоб вивести парламент з чергової тупикової ситуації дуже показовий. Це свідчить про те, що і Верховна Рада і країна в цілому переживає чергову кризу парламентаризму”, – наголосив В.ФЕСЕНКО.

Водночас експерт висловив думку, що “конструктивне крило Партії регіонів також зацікавлене в тому, щоб, все ж таки, вийти з цього режиму блокування”. За його словами, це буде дискредитувати Верховну Раду і неминуче відіб’ється на рейтингу парламентських сил.

Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ також наголошує, що блокування роботи ВР – не в інтересах Партії регіонів, оскільки тим самим вона позбувається свого основного засобу впливати на владу.

“Тоді реально діючими будуть лише два інститути – Президенті і уряд. Більше того теоретично може постати питання про розпуск парламенту, тому що можна знайти лазівки в юридичному законодавстві, які дозволяють це зробити”, – сказав експерт.

Водночас, на думку О.ГАРАНЯ, в продовженні блокування може бути зацікавлене радикальне крило в Партії регіонів, яке у такий спосіб розраховує чинити силовий тиск на Президента.

Політолог також не виключає зацікавленість окремих представників Секретаріату Президента у зволіканні з розблокуванням парламенту.

“Зацікавленим може виявитись і дехто з Банкової. Таким чином обмежується простір для маневрування уряду. Це відомі противники ТИМОШЕНКО і прихильники широкої коаліції, які були на Банковій”, – вважає О.ГАРАНЬ.