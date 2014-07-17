Сьогодні має відбутися зустріч Надії Савченко з адвокатом

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Нагдаємо, вчора Консул України відвідав льотчицю Надію Савченко.

Довідка УНІАН. Військовий льотчик Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.Читайте такожСавченко підтвердила консулу, що її силоміць вивезли до Росії - з мішком на голові

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня.