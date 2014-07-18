Порошенко обговорив з Бараком Обамою та Джозефом Байденом трагедію з Боїнгом

Глава держави провів телефонні розмови з Президентом США Бараком Обамою та Віце-Президентом США Джозефом Байденом.

Петро Порошенко поінформував американську сторону про проведені розмови із прем’єр-міністрами Нідерландів і Малайзії і повідомив, що запросив фахівців із цих країн, а також експертів ICAO до повномасштабного розслідування обставин трагедії.

У відповідь Президент Обама заявив, що ця трагедія шокувала весь світ, і привітав готовність України провести максимально прозоре міжнародне розслідування причин та обставин трагедії. В свою чергу, Джозеф Байден заявив, що заклик до міжнародного розслідування є мудрим рішенням і що Сполучені Штати розглянуть можливість направити американських експертів з Ради Національної транспортної безпеки США.

Президент та Віце-Президент США висловили готовність до подальшої координації міжнародних зусиль щодо розслідування обставин катастрофи.