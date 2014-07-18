Армійська авіація РФ продовжує ведення повітряної розвідки біля українського кордону

Армійська авіація РФ продовжує ведення повітряної розвідки і патрулювання вздовж українсько-російського кордону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, об 11.40 прикордонниками зафіксовано політ 8 вертольотів РФ вдовж лінії кордону напроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Амвросіївка» Донецького загону.Читайте такожРНБО оприлюднила докази перекидання російських "Градів" через кордон України О 03.55 18 липня зафіксовано політ безпілотного літального апарату вдовж берегової смуги в напрямку н.п. Новоазовськ, йдеться в повідомленні.

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