Засідання Радбезу ООН по авіакатастрофі Boeing-777 в Україні збереться о 17.00
12:18, 18 липня 2014Політика
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За попередніми даними у засіданні, яке ініціювала Великобританія, візьме участь посол України в ООН Юрій Сергєєв.
REUTERS
Про це повідомила Deutsche Welle.
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Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з катастрофою малазійського літака на Донбасі відбудеться у п'ятницю в Нью-Йорку в 10.00 за місцевим часом (17.00 за Києвом).
Відзначається, що в засіданні, яке ініціювала британська влада, візьме участь посол України в ООН Юрій Сергєєв.
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