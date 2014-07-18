Засідання Радбезу ООН по авіакатастрофі Boeing-777 в Україні збереться о 17.00

Про це повідомила Deutsche Welle.

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Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з катастрофою малазійського літака на Донбасі відбудеться у п'ятницю в Нью-Йорку в 10.00 за місцевим часом (17.00 за Києвом).

Відзначається, що в засіданні, яке ініціювала британська влада, візьме участь посол України в ООН Юрій Сергєєв.