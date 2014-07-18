ЗМІ: Терористи відпустили мера Горлівки після місяця полону
17:13, 18 липня 2014Політика
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Сьогодні з полону був звільнений мер Горлівки Євген Клеп, затриманий озброєними людьми з угрупування Ігоря Безлера під час наради у виконкомі 11 червня.
Бойовики звільнили Євгена Клепа / klep.org.ua
Про це повідомляє Gorlovka.ua з посиланням на джерело в загоні Бєса.
Інформацію підтвердили і в мерії. Де після звільнення знаходиться градоначальник, на даний момент невідомо.
Читайте такожОзброєні люди вивезли мера Горлівки в невідомому напрямкуВчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що затриманий мер Горлівки Євген Клеп заплатив два мільйони гривень командувачу загоном бойовиків Ігорю Безлеру.
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