ЗМІ: Терористи відпустили мера Горлівки після місяця полону

Про це повідомляє Gorlovka.ua з посиланням на джерело в загоні Бєса.

Інформацію підтвердили і в мерії. Де після звільнення знаходиться градоначальник, на даний момент невідомо.

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