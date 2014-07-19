Уряд безкоштовно розмістить у готелях родини загиблих на "Боїнгу 777" - віце-прем'єр

Також в аеропортах цих міст організувати центри консультацій, психологічної підтримки та візової допомоги, повідомляє ТСН.

Про це повідомив голова урядової експертної комісії з розслідування падіння малазійського літака Володимир Гройсман на конференції в українському кризовому медіа-центрі.

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Крім того, він додав, що на місце трагедії змогли потрапити лише наші МНС-ники. Експертів та фахівців Національного бюро розслідувань бойовики досі не пускають. Не дозволяють вони і перевезти тіла загиблих.

Також чиновник пообіцяв розслідувати справу публічно, оскільки українські спецслужби мають чимало доказів того, що це був справжній терористичний акт.