Уряд безкоштовно розмістить у готелях родини загиблих на "Боїнгу 777" - віце-прем'єр

01:10, 19 липня 2014
Політика
0 0

Для родин загиблих на "Боїнгу-777" у готелях Києва та Харкова безплатно зарезервували по 300 номерів. 

REUTERS

Також  в аеропортах цих міст організувати центри консультацій, психологічної підтримки та візової допомоги, повідомляє ТСН.

Про це повідомив голова урядової експертної комісії з розслідування падіння малазійського літака Володимир Гройсман на конференції в українському кризовому медіа-центрі. 

Читайте такожВ Амстердамі шоковані люди чекають списків загиблих, а прем'єр країни перервав відпустку

Крім того, він додав, що на місце трагедії змогли потрапити лише наші МНС-ники. Експертів та фахівців Національного бюро розслідувань бойовики досі не пускають. Не дозволяють вони і перевезти тіла загиблих. 

Також чиновник пообіцяв розслідувати справу публічно, оскільки українські спецслужби мають чимало доказів того, що це був справжній терористичний акт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter